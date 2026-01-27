「プロレス一択」宣言のフワちゃん、リング上で“初体験”「私にそんなこと出来るかな…」
タレントでプロレスラーのフワちゃんが26日にインスタグラムを更新。プロレスラーとしての活動記録を多数公開し、現在の心境をつづった。
【動画】プロレスのトレーニングに励むフワちゃん
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。
そんな彼女が「プロレスラーになってから、早1ヶ月！！」と投稿したのはレスラーとしての日々を記録した写真の数々。複数公開されている画像には「STARDOM AWARD 2025」の舞台裏やトロフィーを抱えたソロショット、リングサイドでの真剣な表情や試合中の緊迫した瞬間などが収められている。
投稿の中でフワちゃんは「STARDOM AWARD 2025」を振り返り「昨日は、はじめてプロレスラーとしてリングの上で罵倒されました…このゾクゾクに、拳で立ち向かっていくんですね私にそんなこと出来るかな…」とコメントしつつも「いや出来るだろ！1番向いてるわ！なめんな！」と意気込みをあらわに。さらに「そしてSTARDOMアワード話題賞の受賞 名誉ある章に感謝致します 調子に乗らずに頑張ります…」とつづっている。
引用：「フワちゃん」インスタグラム（＠fuwa876）
【動画】プロレスのトレーニングに励むフワちゃん
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。
投稿の中でフワちゃんは「STARDOM AWARD 2025」を振り返り「昨日は、はじめてプロレスラーとしてリングの上で罵倒されました…このゾクゾクに、拳で立ち向かっていくんですね私にそんなこと出来るかな…」とコメントしつつも「いや出来るだろ！1番向いてるわ！なめんな！」と意気込みをあらわに。さらに「そしてSTARDOMアワード話題賞の受賞 名誉ある章に感謝致します 調子に乗らずに頑張ります…」とつづっている。
引用：「フワちゃん」インスタグラム（＠fuwa876）