29日(木)から30日(金)は再び強い寒気が流れ込み、北陸を中心に大雪となるおそれがあります。また、この先1週間程度は厳しい寒さが続くでしょう。

29日〜30日は大雪のおそれ

明日28日(水)は山陰から北海道の日本海側で雪が降りやすく、低気圧に近い北海道は雪の降り方が強まるでしょう。



29日(木)から30日(金)にかけては、列島に再び強烈な寒気が流れ込み、日本海側では山沿いを中心に積雪が急増するでしょう。29日(木)は兵庫県から新潟県、30日(金)は鳥取県から新潟県で、警報級の大雪となるおそれがあります。太平洋側で雪が降るのは山沿いが中心ですが、29日(木)頃は東海や関東の平野部にも雪雲が流れ込むでしょう。





31日(土)以降も、北陸から北海道は断続的に雪が降りそうです。太平洋側は広い範囲で晴れて、空気の乾いた状態が続くでしょう。火の取り扱いに注意が必要です。最低気温、最高気温ともに平年並みか低く、真冬らしい寒さが続くでしょう。全国的に寒さが厳しくなるのが29日(木)と30日(金)で、九州から関東は日中でも10℃に届かない見込みです。

雪は北日本が中心 関東から西は寒さ和らぐ

2月4日(水)から5日(木)にかけては、低気圧の影響で九州など西日本で雨が降るでしょう。6日(金)以降は九州や四国、山陽から関東の広い範囲で日差しが届き、雨や雪が降るのは局地的となりそうです。



山陰から北陸は雲が多く、雪や雨の降る日が多いでしょう。東北と北海道は日本海側を中心に雪が降りそうです。6日(金)から8日(日)は仙台で雪が降る予想で、太平洋側の平野部にも広く雪雲が流れ込むでしょう。まだ予報には幅があるため、最新の情報を確認してください。



気温は、全国的に平年並みか高い日が多いでしょう。2月4日(水)は二十四節気の「立春」で、暦の上では春の始まりです。春本番の暖かさが続くのはもう少し先ですが、福岡では最高気温が15℃前後、東京都心でも15℃くらいまで上がる日があるでしょう。スギ花粉の飛散も始まる頃なので、早めに対策をしてください。