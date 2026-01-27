長男ブルックリン騒動の中、ベッカム家次男ロメオ＆三男クルスがそれぞれの恋人とWデート
両親との確執が伝えられる長男ブルックリンが、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と爆弾投稿を行い、注目を集めているベッカム家。そんな中、次男ロメオと三男クルスが、それぞれの恋人とともにWデートを楽しむ姿がキャッチされた。
【写真】ロメオ・ベッカム、恋人キム・ターンブルとのラブラブ２ショットをシェア
Just Jaredによると、現地時間1月24日、モデルとしてパリ・ファッション・ウィークに参加するため先週はじめにパリ入りしていたロメオ（23）が、恋人キム・ターンブル（24）とともに、クルスと恋人ジャッキー・アポステル（30）と合流。4人でレストラン「Kaspia」に向かうところをキャッチされたという。
同サイトに掲載された写真には、デニムのバギーパンツに同素材のブルゾンを羽織ったデニム・オン・デニムコーデのロメオと、胸元に大胆な切り込みの入った黒いミニドレス姿のキムが外出する様子が収められている。
一方、クルスはアディダスのスウェットにデニムとスニーカーを合わせたカジュアルなスタイル。ジャッキーは、マスタードイエローのニットワンピ―スにブラウンのレザージャケットを羽織り、落ち着いた装いを見せていた。
ロメオは自身のインスタグラムを更新し、「フランス」とシンプルなキャプションを添え、パリ滞在中の様子をシェア。キムとのラブラブ2ショットも公開している。
家族仲の良さで知られてきたベッカム家だが、2022年にブルックリンがニコラ・ペルツと挙式した頃から不仲説が浮上。昨年5月、デヴィッドの50歳を祝うパーティーにブルックリン夫妻が一度も参加しなかったことから、噂が過熱した。最近では、ブルックリンがインスタグラムで両親への不満を爆発させたことも大きな話題となっている。
ロメオとクルスは、現在は両親サイドに付いているとみられる。2人は昨年夏に両親とともに毎年恒例のクルーズバカンスに参加したほか、ヴィクトリアのショーにもそろって出席。デヴィッドが念願だったサーの称号を授与された際にも式典に駆けつけていた。これらの場にブルックリンの姿はなかった。
また昨年末には、ベッカム夫妻がブルックリンをインスタグラムでフォロー解除したと報じられたが、クルスが「事実ではない」と否定。「母と父が息子をフォロー解除することはあり得ない。事実を正しく理解しよう。両親は突然ブロックされた…僕もそうだ」と説明している。
引用：「ロメオ・ベッカム」インスタグラム（＠romeobeckham）
