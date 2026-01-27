ÁýÅÄÎ¦¡¢¸µ£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥É¥Í¥¢¤È£×£Â£Á¥Ð¥ó¥¿¥àÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ä£³¡¦£±£µ²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡½Æ±µé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£³·î£±£µÆü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢£³·î£±£µÆü¤Ë²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤ÇÆ±µé£±°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤È£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¡¦Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¤ÎÁýÅÄ¤ÏºòÇ¯£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±µé£±£°²óÀï¤Ç¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££µ²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬±¦ÌÜ¾å¤ËÉé¤Ã¤¿½ý¤¬»î¹çÂ³¹ÔÉÔÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢£²¡½£°¤ÎÉé½ýÈ½Äê¡Ê£´£¸¡½£´£¸¡¢£´£¹¡½£´£¶¡¢£´£¸¡½£´£·¡Ë¤ÇÁýÅÄ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥É¥Í¥¢¤Ï¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤È¤·¤ÆºòÇ¯£±£²·î£±£·Æü¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¡¢£±¡½£²¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ç¥·¥¸¥ç¥ó¡Ê£±£±£¶¡½£±£±£²¡¢£±£±£³¡½£±£±£µ¡¢£±£±£±¡½£±£±£·¡Ë¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ¿·¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¤â£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢ÄéÀï¤«¤é¤ï¤º¤«£³¤«·î¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·î¡¢Æ±µé¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¡¦ÆüËÜÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ²¦¼Ô¡¦Äé¤ËÄ©Àï¡££°¡½£³¤ÎÈ½Äê¡Ê£¹£´¡½£¹£¶¡¢£¹£´¡½£¹£¶¡¢£¹£³¡½£¹£·¡Ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÁýÅÄ¤¬£¹¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢¥É¥Í¥¢¤¬£´£³¾¡¡Ê£²£¸£Ë£Ï¡Ë£¹ÇÔ¡£
¡¡¢¡ÁýÅÄ¡¡Î¦¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤ê¤¯¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£¹·î£²£³Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹ÎÍ¹â¡¢Î©Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£±Ç¯£²·î¤Ë£Âµé¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÀïÀÓ¤Ï£µ£²¾¡£±£´ÇÔ¡££²£²Ç¯£··î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯£¸·î¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡££²£´Ç¯£··î¡¢ÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÉÙ»Ü°êºÈ¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢£´²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡Ê£²ÅÙËÉ±Ò¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¸¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£