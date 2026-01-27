俳優の要潤が、４月２９日公開の映画「アギト―超能力戦争―」に主演することが２７日、発表された。この日、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。

同作は日本を代表する特撮シリーズ「仮面ライダー」の生誕５５周年記念作。「―アギト」は「―クウガ」から始まる「平成ライダー」シリーズの第２弾として２００１〜０２年にテレビ朝日系で放送され、同シリーズでは最高平均視聴率を記録した。主人公のアギトは俳優の賀集利樹が、要はアギトと共に戦うライダー・Ｇ３に変身する警察官・氷川誠を演じた。

本作では主人公がアギト／津上翔一から氷川にチェンジ。人々が次々と超能力に目覚め始め、その力を使って悪事に手を染める者が多発する混沌とした世界の中で、特殊能力を持たない氷川が誰よりもまっすぐに正義を信じ、不器用ながらも戦っていく姿が描かれる。

「―アギト」放送から２５周年という節目の年に記念作への出演が決まった要は「アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まりでした。時を重ねた今だからこそ表現できる想いと、当時の熱を胸に、作品に向き合いました」とコメント。「この奇跡の機会を作ってくださった全ての方々に感謝を込めて、この映画を届けたいと思います」と意欲を見せた。

一方、アギトとして出演する賀集は「『仮面ライダー生誕５５周年』という大切な冠をアギトが担うこと、一人の表現者として感慨深く、再び『アギト』として帰って来られたことを心から光栄に思います」としみじみ。「４月２９日、『アギト―超能力戦争―』劇場で会いましょう」と呼びかけた。