◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級３位・岩田翔吉（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

前ＷＢＯ世界ライトフライ級王者で現ＷＢＣ同級３位の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦することが２７日、発表された。

岩田は２４年１０月、ＷＢＯ世界同級王座決定戦でハイロ・ノリエガ（スペイン）を３回ＴＫＯで下して王座獲得。しかし２５年３月、初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に０―３の判定で敗れ王座陥落した。同年１０月、再起戦でエドウィン・カノ（メキシコ）に７回ＫＯ勝ち。再起２戦目で、ＷＢＣ王座獲得に挑む。

元ＷＢＡ世界ミニマム級王者のノックアウトは昨年１２月４日、タイ・バンコクで開催されたＷＢＣ総会の記念興行でＷＢＣ世界ライトフライ級王座決定戦に臨み、ジュニア・サラテ（アルゼンチン）を５―０の判定で下して２階級制覇を達成した。岩田戦が初防衛戦となる。ミニマム級王者時代には小野心（ワタナベ）、大平剛（花形）、田中教仁（三迫）に勝利するなど、１６度の防衛に成功している。

ノックアウトは当初、昨年１２月４日にバンコクでＷＢＣ世界同級王者だったカルロス・カニサレス（３２）＝ベネズエラ＝と対戦予定だったが、カニサレスが米国とベネズエラの関係悪化に伴いベネズエラからの出入国が事実上不可能となったため試合が中止に。対戦相手がサラテに変更となった。カニサレスは昨年１１月２７日、ＷＢＣから休養王者に認定された。

戦績は岩田が１５勝（１２ＫＯ）２敗、ノックアウトが２９勝（１１ＫＯ）１敗。

◆岩田 翔吉（いわた・しょうきち）１９９６年２月２日、東京都生まれ。元総合格闘家の山本ＫＩＤ徳郁さんのジムで、小学４年から格闘技を始める。中２でボクシングに転向。東京・日出高（現目黒日大高）３年時に高校総体優勝。早大卒業後、１８年１２月、米国でプロデビュー。１９年２月に日本のプロテストに合格。２１年１１月に日本ライトフライ級王座、２２年７月に東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック同級王座を獲得しアジア３冠を達成。２４年１０月、ＷＢＯ世界同級王座決定戦でハイロ・ノリエガ（スペイン）を３回ＴＫＯで下して王座獲得。身長１６３センチの右ボクサーファイター。