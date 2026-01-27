◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級１１位・飯村樹輝弥（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級１１位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が、３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩでＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に挑戦することが２７日、発表された。

飯村は昨年１２月１７日にオラスクアガに挑戦する予定だったが、自身が負傷したため辞退。オラスクアガは飯村の代役挑戦者となった桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下し、４度目の防衛に成功した。

東洋太平洋同級王者の飯村は、プロ１１戦目で世界初挑戦となる。２１年１月にプロデビュー。２３年７月に永田丈晶（協栄）を２―０の判定で下して日本同級王座を獲得し３度防衛。２５年１月、東洋太平洋同級王座決定戦を制して王座を獲得すると、同年５月にエスネス・ドミンゴ（フィリピン）を３―０の判定で下して初防衛に成功した。

オラスクアガは２３年４月にＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）に挑むも９回ＴＫＯ負け。２４年７月のＷＢＯ世界フライ級王座決定戦で加納陸（大成）を３回ＫＯで下して王座を獲得した。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

◆飯村 樹輝弥（いいむら・じゅきや）１９９８年１月７日、東京・江戸川区生まれ。小学５年でボクシングを始める。日大では主将を務め、２０１８年国体フライ級準優勝。アマチュア戦績は６８勝１３敗。２１年１月にプロデビュー。２３年７月、日本同級王座を獲得し３度防衛。２５年１月に東洋太平洋同級王座を獲得。身長１６４センチの右ボクサーファイター。