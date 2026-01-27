◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界ミニマム新王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで初防衛戦に臨み、同級４位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝と再戦することが２７日、発表された。

両者は昨年９月、ＷＢＡ世界同級王座決定戦で対戦。５回に偶然のバッティングで高田が試合続行不可能となり、松本が３―０の負傷判定勝ち。名門・帝拳ジムの選手としては最短の７戦目で世界の頂点に立った。

高田は１７歳でプロデビュー。１９年１１月からの３年間は６試合で一度も勝てず（４敗２分け）、３度ほど引退を口にした時期もあった。しかしファイタースタイルへの戦術変更も奏功し、２２年７月以降は日本王座、ＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得するなど８連勝で昨年９月に世界初挑戦。半年ぶりの再起戦で、ダイレクトリマッチに挑む。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

◆松本 流星（まつもと・りゅうせい） １９９８年５月１４日、兵庫県高砂市生まれ。４歳からボクシングを始め、日出高（現・目黒日大高）から日大に進学。卒業後の２２年に全日本選手権優勝。アマ戦績は７７勝（６ＫＯ・ＲＳＣ）１５敗。２３年２月にプロデビューし、２４年９月に日本ミニマム級王座獲得。身長１６０センチの左ボクサーファイター。