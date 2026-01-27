衆議院選挙が公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。

高知県内2つの選挙区にはこれまでに、合わせて6人が立候補の届け出を済ませています。



高知1区に立候補したのは、これまでのところ、届け出順に参政党の新人・ 金城幹泰氏(43)、自民党の前の議員・中谷元氏(68)、中道改革連合の新人・田所裕介氏(45)の3人です。



■金城氏

「政治の方向性が間違っていたから、日本が30年間停滞を繰り返してきてしまっていたわけです。ですから、我々国民が、今こそ政治に参加をして、政治の方向性を変えていく」





■中谷氏「いまの安全保障にしっかりと耐えられるような、防衛関連の政府3文書、これの改定を致しまして、抑止力、並びに防衛力をしっかり保てるような国をつくってまいりたいと思っています」■田所氏「皆さまの暮らし、そして働く皆さまの声、これをど真ん中に置いて、まさに今回の選挙は国民のための政治を取り戻す」高知2区に立候補したのは、これまでのところ、届け出順に共産党の新人・浜川百合子氏(46)、自民党の前の議員・尾粼正直氏(58)、国民民主党の新人・前田強氏(42)の3人です。■浜川氏「暮らしほったらかし解散。大義はありません。だからこそ、私はこの選挙戦で、県民の暮らしに根ざした政策を、最後まで全力で訴え抜く決意です」■尾粼氏「日本経済の回復、そして国際競争力を取り戻すこと、豊かで平和な日本を将来にのこしていくために、国が積極的な役割をもっともっと果たしていこう。これがいま高市内閣が目指すところであります」■前田氏「納税者の立場に立った税制を、そして有権者の立場に立った政治を、政局には緊張感を、暮らしには安心感を、こんな当たり前の政治を、一緒に取り戻して参りましょう」第51回衆議院選挙は2月8日が投開票日です。