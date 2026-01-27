馬トク報知で今年から始まった過去の名勝負を当時の記事を中心に振り返る【競走伝】。今回はブロードアピールが勝った２０００年のシルクロードＳを取り上げる。豪快な追い込みを武器に、芝・ダートの二刀流で１３勝を挙げた牝馬にとって、６歳での重賞初タイトルとなった。

直線は誰の目にもマイネルラヴとタイキダイヤのマッチレースかと思われた。その時だ。大外を豪快に伸びてきたのがブロードアピールだった。

４コーナーでは後方から３番手の位置だったが、外に持ち出すと追われるたびに力強さが増していく。芝が飛ぶような不良場場も関係ない。メンバー中最速３４秒５の末脚で内の２頭を飲み込むと、一緒に伸びてきたトロットスターもねじ伏せた。連闘もなんのその、６歳での重賞初制覇だ。

殊勲の武幸は「１２００メートルなので、ずっと気合をつけっ放しだったけど、直線で馬場のいい外に出したら素晴らしい伸びを見せてくれました。強い競馬でした」と笑みを浮かべた。

松田国調教師は「イメージ通りの流れだったね。具合のいい時の連闘は成功するんですよ」と計算通りの結果に胸を張った。デビューは超異例の遅さと言える４歳９月（９８年）。９９年の秋以降は牝馬限定路線を歩んで結果を出せなかったが、今回は９８年スプリンターズＳを勝ったマイネルラヴなど強豪牡馬を破ってのものだけに価値もある。「昨年（９９年）はちょっと守りに入っていた気がする。重賞も勝ったので、これからは攻撃的な使い方をしたいね」とトレーナーは改めて闘志を燃やした。

その後も豪快な末脚を武器に芝で６勝、ダート７勝と二刀流の活躍で重賞６勝を挙げたブロードアピール。９歳まで長く現役を続けた末、２００２年３月に引退で繁殖入り。２１年９月８日、けい養されていた北海道日高町のヴェルサイユリゾートファームで老衰のため天国へ旅立った。２７歳だった。

子供から大物は出なかったが、８頭が勝ち上がり、孫の世代からは２０１８年日本ダービー馬、ワグネリアンも出た。

ちなみに、ブロードアピールのシルクロードＳ勝利は、今や日本を代表する金子真人オーナーにとっては、まだＪＲＡ重賞５勝目。金子オーナーの初期を代表する個性派としてもファンの間で知られている。