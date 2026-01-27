衆議院議員選挙が27日公示され、山形県内3つの選挙区ではこれまでに前職と新人の合わせて10人が立候補を届け出ました。各候補は早速、「第一声」を上げ真冬の“超短期決戦”がスタートしました。



このうち、山形県1区に立候補したのは届け出順に自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん（44）です。





自民・新遠藤寛明候補「今の農業の取り巻く環境、農家の皆さんから様々な声をいただいてる。暑さで大変だった。サクランボ作れない。凍霜害どうしたらいいかわからない。まずは農家の皆さん方の営農意欲が低下することがないようしっかりと私たちも皆さん方を支援していく」中道・前原田和広候補「本来、政権与党は年度内に予算を仕上げなければならない、これは責務。それを放棄したのが高市政権であるならば私たちはそれを許すことはできない。高市政権が放棄した経済対策を我々はこんなに持っているんだという中道の思いを伝えていく」参政・新桜田恭子候補「山形の発展。山形から日本を支えていく。日本を強くしていく。こういったところを訴えていきたい。気合いだ桜田日本守れ！」山形県2区に立候補したのは届け出順に国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、自由民主党・前職の鈴木憲和さん（43）、日本共産党・新人の岩本康嗣さん（60）の3人です。最後に、山形県3区に立候補したのは届け出順に中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人です。今回の衆院選は、解散から2月8日の投開票までの日数が戦後最短の16日間となる“超短期決戦”です。山形県内の有権者数は26日現在、県1区が29万4293人、県2区が29万5910人、県3区が26万9318人です。