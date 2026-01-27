きのう、潜伏先の鹿児島県・奄美大島で逮捕された日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長。警視庁に追われる中、西日本を転々としながら逃亡していたとみられることが分かりました。

日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は、女性に対する風俗店への違法なスカウト行為を黙認してもらう代わりに、暴力団側にみかじめ料を渡した疑いがもたれています。

小畑容疑者はおよそ1年にわたり行方が分からなくなっていましたが、捜査関係者への取材で、西日本を転々として逃亡していたとみられることが新たに分かりました。

警視庁は先週水曜日に、小畑容疑者の顔写真などを公開し、全国に指名手配していましたが、匿名の情報提供を受けて、鹿児島県・奄美大島に向かった捜査員が小畑容疑者を発見し、きのう逮捕したということです。

小畑容疑者は、現地のホテルに宿泊しながら潜伏していたとみられています。

発見時には黒い眼鏡をかけ、手配写真と比べて、ひげが濃く、髪が伸びた状態だったということです。

小畑容疑者は容疑を否認しています。