2026年2月11日（水）夜10時より無料放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8回）の参加メンバーが発表された。

【動画】『ラブパワーキングダム2』出演メンバー映像

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。

過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。本日公開した、本番組の魅力をいち早くお届けする先行映像『「星の数ほどモテてきた」“モテNo.1”頂上決戦』では、個性あふれる参加者16名のキャラクターが早くも明らかに。

元AKB48でモデル兼女優のまりやは「今までに告白された数は星の数ほど」と自信たっぷりに語り、シーズン1に出演したAKB48時代の先輩・みほは「誇張なしでガチで日本一モテる」「まりやの飲み会は男が交換制。まりやに会いたすぎて1時間ごとに男が替わる」と、その規格外のモテエピソードを明かした。

格闘家のたいじゅは「僕チャンピオンなんで、それだけでモテる」と豪語。シーズン1出演の人気YouTuber・えびじゃのひろやすは、「僕の個人的な“モテる男性像”に限りなく近い。モテの正解」と、そのモテっぷりを語った。

さらに、内科医師のたかしは「自分がやりたいことを貫いてたら、ハイスペと呼ばれてただけで意識はない。世が勝手に呼んでる」と語るなど、それぞれが自身の“モテ”を堂々とアピール。ほかにも、「自分の彼氏に会わせたくないランキングNo.1」「世界中でモテてる“地球モテ”」「モテ期みたいなのは特になくて、ずっとモテてる」といった強烈な“モテエピソード”が次々と飛び出し、恋愛強者たちのプライドと自信が早くも火花を散らす。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする。

スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨(timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。 本日公開した参加者16名の中で、“モテランキング”を制し、『モテNo.1』の称号と賞金を手にするのは誰なのか。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。

■ABEMA 新番組『ラブパワーキングダム 2』（全 8 話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p700

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第 1 話＞

第 1 話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL チャンネル

第 1 話 URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオ MC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ