江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、27日が5日目。2025年5月デビューの今泉澪（20＝愛知）は、前節の津でデビュー初勝利をマークした。

その前節まで、どの枠番をもらっても全て6コースに出て走っていた。今シリーズの江戸川は6枠希望と思われたが「5枠も希望した方がいいとアドバイスを受けて」5、6枠でのレース。江戸川では原則的に「枠番＝コース」なので、5枠に組まれた23日の初日2Rで初めて6コース以外を経験した形となった。

その雰囲気は「5コースの景色自体はそんなに6コースと変わらなかったですね」としながら「それよりも、右隣に人がいるのが違和感でしかなかったです」と苦笑い。将来的には全ての枠番をもらう立場になるだけに「1コースに入ったら右隣に5人？考えられないです。スタートを行かないとダメというプレッシャーがすごそうで、初めてフライングする選手の心理が分かった気がします」と率直に感想を語ってくれた。

早くから積極果敢なコーナーワークで猛アピールしている好素材。これからどんな成長を見せてくれるか楽しみだ。