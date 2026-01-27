藤田ニコル、母との海外旅行に1000万円 反響に言及「沢山働いたので旅行もさせてください」
モデルの藤田ニコル（27）が27日までに自身のXを更新。番組出演時に話した旅行費用について言及した。
【画像】“豪華！”フランス旅行を満喫する藤田ニコル
藤田は25日放送の『有吉クイズ』（テレビ朝日系）に出演。「目指せ！総額10億円トーク」という企画で、出演者10人でお金にまつわるトークを展開し、出た金額を加算して合計10億円を目指す内容だった。
新規事業の店舗工事費に2000万円を費やしたことを報告。さらに、母と1週間、フランスに旅行に行ったエピソードも披露。パリ、ニース、サントロペをめぐり、飛行機、ホテル代、ご飯代だけで700万円を使った。買い物代を入れると1000万円とも話しており、共演したお笑い芸人・ヒコロヒーは「自分で働いて稼いでね」と話していた。
この内容が反響を集めたことについて、Xの投稿で「私が沢山お金使ってる記事でてますが有吉クイズのみんなで10億円目指す企画で話しただけなので普段からそんなこんなに使いましたとかしてないからお手柔らかに（たまにするけど）」とコメント。さらに、「沢山働いたので旅行もさせてください」「もう中々行けなくなるだろうと予想して最後にと去年の春に行ったきりです」と説明した。
