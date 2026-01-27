プロ野球「オリックス・バファローズ」の平沼翔太選手（28）の妻で、タレントの森咲智美（33）が自宅でくつろぐ家族ショットを披露した。

【映像】森咲智美の家族ショットや水着姿

2024年1月に平沼選手と結婚し、第1子の妊娠を報告していた森咲。2025年8月には第2子となる女の子が誕生したことも明かしていた。

これまでInstagramで、家族との日常を発信しており、夫の試合を観戦するため我が子を連れて北海道を訪れたことや、沖縄家族旅行での親子水着ショットなども公開してきた。

プロ野球選手の夫とともに2歳長男の誕生日を祝福

26日には息子が2歳の誕生日を迎えたことを報告。「今回は息子が大好きな乗り物の風船でおうちを飾りつけ、息子がお昼寝中に、パパと娘も手伝ってくれて完成…と思ったら、手の届くところの風船は見事にもぎ取られました。家族写真も思うように撮れなかったけど、最後の写真で…。最高の笑顔を見せてくれてこっちまで笑顔に」とつづり、笑顔の息子の姿や家族ショットを披露している。

この投稿には「幸せいっぱいで最高にステキな家族ですね」「今が1番可愛い時ですね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）