お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が26日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。思うように売れなかった2003年のM-1優勝後について語った。

結成4年目で優勝後、上京。ところが当時は「エンタの神様」や「爆笑レッドカーペット」などショートネタ番組が流行しており「当時のM-1の影響力がまだそこまでなかった」という。

思ったより売れず「あれ、なんか違うな」と思う日々。「ひな壇全盛の時代。4〜5段あるようなひな壇に座って」いたが、進んで前に出るようなタイプではなかった2人は爪痕を残せなかった。

M-1優勝賞金でベンツ「ゲレンデ」を購入していた自身。現在では新車価格が約2000万円という高級車だ。「大きなひな壇で何もできず一言もしゃべれず。でも地下駐車場からゲレンデで帰っていくねん。“何してんの、これ？”って」と情けなく感じた思い出を披露。

「番組で大活躍していたブラックマヨネーズさんがマネジャーと相乗りで1台のタクシーで帰っていく横をゲレンデで…（笑い）。“これはアカンな”って」と当時を振り返った。