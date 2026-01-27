黒柳徹子（92）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）にVTR出演。インタビュアーとして決めていることを語った。

黒柳は「羽鳥慎一50の質問」と題したコーナーに登場。番組キャスターのフリーアナ羽鳥慎一のインタビューに応じた。

番組が50年続く理由を聞かれると「テレビ朝日も気が長い。だってそうでなきゃ続かないでしょ」と冗談めかしつつ、「中には戦争にいらした方もいらっしゃったので。50年前というとね。日本の歴史でもあり、芸能界の歴史でもあり、俳優の歴史でもあるということですかね」と話した。

またゲストに対し「これだけはやめようと決めていること」については、「スキャンダル」と即答。「その方が例えばどなたかとうわさがあって。でもあんまりうわさになって話さないと不自然という時はだいぶ見計らって話す時は話しますよ」としつつ、「要するに居心地が悪くなると、人間は話せることも話せなくなるってことあるじゃない？だから居心地よくいていただいて、それでお話ししていただけるものならお話しいただいて。それでお帰りいただく」とスキャンダルに触れる際の心がけも語った。