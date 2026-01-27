44ºÐ¸µNHK¥¢¥Ê¡¢ËËþ¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÈäÏª¡ÈÅìµþ¹ßÎ×¡É¤â·èÄê
¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê44¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÃÝÃæÃÎ²Ú¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡¥4¡Á2027¡¥3¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈ¯Çä¿ô½µ¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤¬¥Ô¥ó¥¯¤È¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Íá°á¤ò¤Ï¤À¤±ÊüÌ¡¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êºî¤ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¤Î°áÁõ¤Ï²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ©¤á¡¢¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿Ä¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤Î¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢»ä¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Ã¤È²Ú¤ò¤½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ËÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÂçÁýÎÌ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ3·î20Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¡¢21Æü¤Ë¤Ï¡¢100¿Í¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖÃÝÃæÊª¸ì¥·¥Ö¥äÊÔ¡×¤ò½ÂÃ«gee ge³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹Åç¹©ÂçÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Æ±¶ÉÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ÖASAKARA TOMOKA¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÃ«´Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£