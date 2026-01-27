宮崎県でキャンプを行っているアルビレックス新潟。1月21日、J2山形と練習試合を行い、2対0で勝利。2週間後の開幕へ向け、弾みを付けました。



今季から指揮を執る船越新監督のもと、新たなチーム作りが順調に進んでいます。



〈早川史哉選手〉

「ことし、非常に高い位置からボールを奪ったりアグレッシブな守備から良い攻撃を目指している部分ではあるので、攻守ともアグレッシブなサッカーを展開できるんじゃないかなと思う」





去年、J1最多失点を喫した新潟。練習では、クロスの対応に多くの時間を費やしました。J2・今治から新加入のDF・加藤徹也選手は…〈加藤徹也選手〉「前に前に早いサッカーをするのかなと思っている。まずはチームとしてゼロで抑えながら、いかに点を取るか、今やっている前からいく守備、前に運ぶプレー、前に付けるパスを意識づけとしてしっかりやらないといけない」21日にはJ2・モンテディオ山形と対戦。ことし初めてのJクラブとの練習試合です。45分ゲームを3本行いました。1本目は、GKにバウマン、DFには、加藤や藤原優大、そして、МFに大西の新加入4人が入ります。新潟は1本目の34分。前線からプレスをかけると、チャンスを伺い、島村から逆サイドの背後にロングボール、若月が飛び出し、決定機を作ります。その3分後。再び前線からの守備で、チャンスを作ります。相手のパスをカットした、新加入の大西から再び抜け出したのは、左サイドの若月。若月のパスから最後は小野裕二！しかし、これを決め切れず0対0で1本目を終えます。2本目は、1本目から3人の選手を入れ替えて臨みます。すると、2本目の14分。細かいパス交換から小野のパスに抜け出した若月がスピードを持ってゴールに迫ると、ペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。自ら決めて、ようやく1点を奪います。さらに、2本目の33分。ここも左サイドでのパス交換から。最後はJ3松本から復帰した石山青空が豪快にミドルシュートをたたきこみ、成長を印象づけました。〈石山青空選手〉「運動量やボールを受けてからの狭いところでのターンはどんなポジションでも出そうという意識でやっていたので、キャンプの成果としては良かった。レンタルに行って、ことし勝負の年だと思って自分は帰ってきているので、覚悟というかはプレーに出せていると思う」3本目、試合終盤は、立て続けに相手にCKを与えますが、しっかり押さえて無失点。2対0の完封で、J2山形に勝利しました。〈若月大和選手〉「めちゃくちゃ走っているので相手に走り負けない部分を出せたのではないかと思う。ずっとやってきた縦に早く奪ったとき、ハイプレスから奪ったあと、縦に早い攻撃をしようと言っていたので良い形で攻撃につなげている部分が多かったので、それを出せたのは良かったし全員が体を張って守備をしたりできていたのが良かった」〈船越優蔵監督〉「しっかり勝ち切れたところは収穫だとは思っている。ただ課題に関しては自分たちがどうやってボールを動かしてどうやって得点を取っていくんだというところと、守備の強度はまだあげないといけないというという感じでした。満足することなくコツコツとやっていきます」チームは2月7日まで宮崎県・都城市で、一次キャンプを行い、開幕に備えます。明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟の開幕戦は2月8日にアウェーで愛媛FCと対戦。ホーム開幕戦は3月7日。高知ユナイテッドをビッグスワンに迎えます。