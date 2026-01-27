2026年1月25日、大家族YouTuberの漆山ファミリーが自身のYouTubeチャンネルを更新。家族写真を撮影する様子を公開した。

「漆ちゃんfamily」は6男7女の15人家族。YouTubeチャンネルでは、家族の日常や旅行のVlog、料理動画、購入品紹介などの動画を投稿している。テレビ番組にも出演したことのある人気の大家族で、2026年1月現在でチャンネル登録者数は54.7万人を超える。

今回漆山家は全員和装で揃えて撮影することに。家族写真は3年ぶりになるようだ。子どもたちが着替えたあとは両親も着替え、やっと撮影へ。15人の着替えだけでもすでに3時間が経過した。まずは末っ子のはるんちゃんとりたくんから撮影することに。五男のあみるくんは「笑って～」と言われ少し照れながらも、しっかりと表情を作った。

その後は、華やかな着物に着替えた女子たち“ギャル組”が撮影。思いのままに変顔をしたり、ペアを変えて撮影したりと、いろいろな表情で思い出を残していく。後半では家族全員揃って撮影。カメラに向けて「イェーイ」と笑顔を見せ、終始和やかな雰囲気で撮影は進んでいった。最後はお揃いのセットアップに着替えて撮影。リラックスした様子で締め括った。

今回の動画に視聴者からは「ビジュ爆発しすぎ！」「めっちゃ成長してて感動」「ステキな家族」といった声が集まった。

（文＝向原康太）