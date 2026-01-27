エイチ・アイ・エス（HIS）は、ビジネスカード「TAViCA BIZ」の新サービスを2025年12月19日に開始した。

オリエントコーポレーションと提携する旧「SKY BIZ」をリブランディングした。カードデザインを刷新し、優待と付帯サービスを拡充した。

レストラン優待では、Mastercard T＆E Savings ダイニングby「招待日和」を通じて国内外約250店を対象に、各店のおすすめコースを2名以上で予約した場合に1名分の料金が無料となる。海外出張中の病気や体調不良には、日本人専門医による日本語でのリモート診療を24時間365日無料で提供するほか、現地病院向けの英語紹介状も無償で発行する。

HIS海外パッケージツアーのオンライン予約では、常時5,000円分の割引クーポンを利用できるほか、毎月の経費支払いを「TAViCA BIZ」に集約すると、利用金額の0.5％をポイントとして還元する。

年会費は初年度無料、次年度以降3,300円（税込）。新規入会者には最大20,000オリコポイントを付与する「ビジネスカードはじめどきキャンペーン」を実施している。参加にはeオリコへの会員登録とキャンペーンへのエントリーが必要、申し込みはHISのウェブサイトから受け付けている。