ワイキキトロリーは、「カカアコ・ファーマーズマーケット・エクスプレス」を1月3日から3月28日までの毎週土曜に運行する。

ワイキキとカカアコ地区を結ぶ直行ルートで、プリンス ワイキキやハレコアホテル前、ワイキキ・ショッピング・プラザ、アラモアナセンター海側などの停留所からカカアコ・ファーマーズマーケットとアラモアナビーチパークへアクセスできる。これにより、これまでトロリー路線がなかったカカアコ・ファーマーズマーケットへの移動手段を追加する。

ダイヤは、プリンス ワイキキ停留所発が午前7時26分、8時36分、9時46分発の3便、カカアコ発ワイキキ行きは午前11時32分、午後0時32分発の2便で、一周は約70分。料金は1日パスが大人15米ドルで、ワイキキトロリー全5路線に乗車できる乗り放題パスも1月3日から同路線で利用可能となった。

カカアコ・ファーマーズマーケットは全米第3位に選ばれた市場で、ハワイの農産物やローカルフード、雑貨などの店舗が出店する。会場では地元の出店者による飲食や物販を通じて、地域の食文化に触れられる。開催時間は午前8時から正午まで。