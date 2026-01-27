税抜138円！

北海道のロードサイドには、コンビニとしてはあまりに優秀すぎる物品が揃った店舗が、いたるところに存在します。それが「セイコーマート」です。飲み物などは大手コンビニよりも安価で、惣菜の評判も高く、しかもデフォルトで「レジ袋」まで付いてきます。控えめにいって、筆者のなかでは“最強コンビニ”のひとつです。そんなセイコーマートに、プライベートブランドのカップ麺があることを発見してしまいました。週1でラーメン（可能であればマシマシ系）を食べないと気が済まない筆者としては、これはもう試さないわけにはいきません。

同店には「鶏だし塩そば」や「カレー南蛮」などのプライベートブランドカップ麺が並んでいましたが、そのなかで筆者の目を引いたのが「カニだし味噌ラーメン」という商品でした。

カニと味噌ラーメンという、いかにも北海道らしい組み合わせで、道外から来た旅行者にとっては抗えない一杯です。しかもプライベートブランドということもあり、価格は税抜138円という圧倒的コスパ。さらにカロリーは278kcalです。超ヘルシーじゃないですか……。

作り方は、お湯を注いで最後に調味油をかけるというシンプルなもの。具材はかにかまとネギです。お湯を注いだ瞬間、一般的な味噌ラーメンとは違う、やや甘めの香りが立ち上ります。「これはここでしか食べられないやつかもしれない……」と、期待が一気に膨らみます。そして調味油を投入すると、部屋に充満するレベルのカニの香りが広がりました。これはなかなか攻めた仕様です。

まずは麺からいただきます。中太の揚げ麺で、しっかりジャンク感があります。この麺で278kcalというのは、むしろ逆にスゴいのではないかと感じてしまいました。

続いてスープです。ファーストインプレッションは「意外とあっさりしているな」というもの。味噌ラーメンでありながら低カロリーなのも、確かに納得できます。味噌ラーメンのおともといえば、筆者はライス一択なのですが、これはどちらかというとチャーハンと合わせて食べたいタイプのラーメンです。香りほど主張は強くありませんが、後半にふわっとカニの風味が立ち上がってきます。セイコーマートでしか買えない味であることは、間違いありません。

ここで味変を試してみました。本音を言えば、バターやおろしニンニクを投入すれば一気にパンチ力が上がりそうですが、手元にナシ。そこで一味唐辛子でブーストしてみることにしました。これが予想以上に相性がよく、キレが増して体も温まります。

そうしているうちに、気付けばスープをすっかり飲み干していました。こうしたオリジナルカップ麺を日常的に食べられる北海道民が、心底うらやましいです。低カロリーなぶん罪悪感も少なく、おやつやシメの一杯にもぴったりでしょう。オリジナリティがありつつ、飲んだあとの〆にビジネスホテルで食べたら、きっとホッとする味だと感じました。