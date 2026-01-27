俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の息子で実業家の岸谷蘭丸が２６日、テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」に出演。将来の夢を語った。

岸谷氏は「東京都知事になりたいです」といい「サッカー選手になりたい、みたいなもんで、昔から政治家が好き。街頭演説が好き」と告白。ＭＥＧＵＭＩが「それがやりたい、がとっかかり？」と聞くと、岸谷氏は「目立ちたいじゃないですか、子ども時代って」とコメント。古坂大魔王が「ライブハウスでバンドやろうとか？」というと岸谷氏は「同じです」と話した。

ＭＥＧＵＭＩは「都知事になるための努力ってどうやって？」などと聞くと、岸谷氏は「現在進行形でやってる、メディアに出るのは一番」と、まずはメディアに出て知名度を上げることだと主張。古坂大魔王は「悪名は無名に勝る、じゃないけど？」というと、岸谷氏は「誰に聞いても都知事は知名度だって。誰に聞いても言います」と答えた。

ただ、これまでもメディアでの発言などが叩かれたことから「叩かれやすい。何回かやっちゃったなっていうのはある。めちゃめちゃ食らう」と批判や中傷などはかなりダメージを受けるといい「おとなしくもできない。でも基本落ち込む。素手でやってるので。防御壁がない」。これにはＭＥＧＵＭＩも「こればっかりは時間」と時間をかけて慣れていくことが一番だと助言していた。