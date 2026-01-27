将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験第１局に臨み、試験官を務める山下数毅四段との対局が午前１０時にスタートした。

持ち時間は各３時間。振り駒の結果、福間が先手となった。福間が５筋の歩を突き、山下は飛車先を突く立ち上がり。福間が９手目で飛車を５筋に置き、ゴキゲン中飛車の戦型となった。山下が４２手目で△７五飛を△７二飛と引いたところで、福間は３２分の考慮。▲７七角を▲６六角と上がった。

このタイミングが午前１１時１０分頃。スタッフが山下に昼食のオーダーを促すため、メニュー写真が封入されている「平日」と書かれた水色のフォルダーを手渡すと、山下は約３７秒の“熟慮”の末に注文し、スタッフに代金を手渡した。それぞれのオーダーは山下は「とり天温玉ぶっかけ」うどん（本格熟成うどん 一期一麺）。福間は「金の塩」ラーメン（中村商店 高槻本店）。

それまで消費時間わずか２分の早指しだった山下は、昼食オーダーを挟んで３２分の長考の末、△８六歩とぶつけた。

福間は昨年１０月６日の第６７期王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に２４０手で勝利して、直近の公式戦で１０勝５敗、不戦敗を含め勝率６割６分７厘となり「公式戦の最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ勝率６割５分以上」の条件をクリア。棋士編入試験の受験資格を取得した。

同試験は棋士番号の大きい棋士（プロ入りから日が浅い新人棋士）５人が順に試験官を務め、今回は第１局から山下、片山史龍四段、生垣寛人四段、岩村凛太朗四段、炭崎俊毅四段が相手で、月１局のペースで行われる。５人から３勝すれば合格で、３敗すれば不合格となる。

福間は２０２２年以来、自身４年ぶり２度目の受験（当時は里見姓）。前回は徳田拳士四段、岡部怜央五段、狩山幹生五段にストレートの３連敗を喫している。当時は「たぶん（再受験を）今後考えることはないのかな」と話していたが、昨年１２月に「結婚して出産していく課程の中で、自分自身の心境が変化しました」と話し、夫・健太さんと相談して再受験を決めたことを明かした。

女流棋士の棋士編入試験受験は過去２人で、２４年に西山朋佳女流二冠が受験。２勝３敗で不合格となっている。