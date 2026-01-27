あのちゃん、大阪・梅田HEP FIVEで限定キャンペーン オリジナルノベルティなど発表【詳細】
あのちゃんことアーティスト・anoが、大阪・梅田のファッションビル「HEP FIVE」とコラボレーションする。期間限定キャンペーン『ano×HEP FIVE Error WORLD』が、2月2日〜23日に開催される。
【画像】『ano×HEP FIVE Error WORLD』ビジュアル、オリジナルノベルティなど
期間中は、館内装飾やオリジナルノベルティのプレゼント、anoの直筆サイン入り写真が当たるインスタグラムキャンペーンなどイベントが多数展開される。
■オリジナルノベルティプレゼント
先着600人限定でオリジナルデザインのカラビナマルチケースをプレゼント。
期間：2月14日（土）〜2月23日（月・祝）
配布時間：11：00〜21：00
交換場所：1F インフォメーションカウンター
参加条件：2月2日（月）以降の、HEP FIVE各店舗での1000円以上（税込・合算不可）のレシートの提示で1個進呈。
※1人1回まで
※なくなり次第終了
※済印が押されたレシートは使用できない
※レシートが発行されない店舗（モバイルオーダーの電子レシート含む）は対象外
※対象外店舗はHPより確認
■Instagramキャンペーン
キャンペーンビジュアルを務めるanoの直筆サイン入り写真を抽選で5人プレゼント。
期間：2月2日（月）11：00〜2月23日（月・祝）23：59
参加条件：HEP FIVE公式インスタグラム（@hep_five）をフォロー＆キャンペーン投稿にいいね！
■スペシャル館内放送
anoのトークと1月14日（水）に配信された最新曲「ピカレスクヒーロー」を館内にて放送。
期間：2月2日（月）〜2月23日（月・祝）
■レシート写真機
オリジナルフレームで撮影ができるレシート写真機を設置。
期間：2月7日（土）〜2月11日（水・祝）
実施時間：11：00〜21：00
場所：1F エントランスアトリウム
参加条件：なし
※各日なくなり次第終了
※撮影は1組最大3枚まで
※混雑時は譲り合ってお楽しみください
■オリジナルフォトスポット
キャンペーンビジュアルの世界観で写真が撮れるオリジナルフォトスポットを設置。
期間：2月2日（月）〜2月23日（月・祝）
場所：1F エントランスアトリウム
■阪急阪神おでかけアプリ TAMLO限定クーポン
阪急阪神おでかけアプリ会員限定で、7F フードフロア「TAMLO」で期間中毎日使える2種類のお得なクーポンを配信。
期間：2月10日（火）〜2月23日（月・祝）
参加条件：阪急阪神おでかけアプリの入会
クーポン種類：
1000円（税込）以上の会計で使える300円クーポン
1500円（税込）以上の会計で使える500円クーポン
※期間中毎日1人につき各クーポン1回使用可能
※クーポンのご利用には、阪急阪神おでかけアプリの入会が必要
※1会計につき、1枚利用できる
