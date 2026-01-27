東京都荒川区の条例で禁止されている平日の民泊営業を行い、区に虚偽報告をしたなどとして、警視庁は２７日、いずれも中国籍で新宿区の民泊運営会社「Ｋ―ｃａｒｖｅ ｌｉｆｅ」代表取締役の男（３４）（新宿区）と同社役員の女（３２）（豊島区）を住宅宿泊事業法（民泊新法）違反容疑などで東京地検に書類送検した。

２０１８年６月の民泊新法施行以降、同法違反容疑での摘発は全国で初めて。警視庁は書類送検に際し、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

発表によると、２人は２４年６〜７月、運営する荒川区西日暮里の民泊施設に平日を含む４９日間にわたって客を宿泊させたにもかかわらず、同８月、区に土日の８日間だったと虚偽報告した疑い。同１２月には区の業務改善命令を無視した疑い。２人は容疑を認め、男は「売り上げを伸ばすためだった」と供述している。

荒川区は条例で区内での民泊営業を土日祝日に限定しているが、この施設では平日営業が常態化していたとされる。警視庁には２２年以降、客の騒ぎ声やゴミの不法投棄などに関する１１０番が１３件寄せられていた。

同社は荒川、港、新宿、墨田、豊島の５区で民泊を約２０室運営。２２年３月以降、計約４億４０００万円の売り上げがあったという。警視庁は２７日、法人としての同社も同法違反容疑などで同地検に書類送検した。