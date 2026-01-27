◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午後１時半、気温は３８・４度ながら、熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０に達し、開閉式屋根付きのコート以外の屋外コートは、全試合中断となった。試合中だった開閉式屋根付きのセンターコートとマーガレット・コート・アリーナは、屋根を閉めて試合を続行した。

気温やＨＳＳの急上昇が止まらない。午前１０時過ぎには、まだ気温２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安になるＨＳＳは１・３だった。しかし、わずか２時間後の正午には気温３５度に到達。午後１時過ぎには、気温が３８・４度まで上昇し、ＨＳＳはついに赤いサイン（危険）の４・６まで急上昇だ。４・６は、通常なら車いすテニスの試合はすべて中断になる。しかし、大会は、前日に、この日の予報から、すでに車いすテニスの試合を延期していた。

同気象庁は、午後２時ごろに気温４０度を超え、午後５時あたりに最高４５度に到達すると予測している。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。