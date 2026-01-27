現在、韓国軍に入隊中のボーイズグループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌが２６日、脱税疑惑が浮上し物議を醸す中、自身のインスタグラムで謝罪文を公開した。

韓国国税庁はチャウヌに対して所得税など２００億ウォン（約２０億円）を超える税金追徴を通知したと韓国メディアにより報じられていた。

【以下、全文翻訳】

こんにちは、チャウヌです。

最近私に関するさまざまな事で、多くの方たちにご心配と失望を抱かせてしまった点、心より謝罪いたします。

今回のことを機に、大韓民国の国民として納税の義務に対する私の姿勢が十分に厳格であったか、自らを振り返り深く反省しています。

この数日間、何を申し上げるべきか、私のせいで傷ついた方たちに私の申し訳なさを少しでも伝えることができるかを悩みながら、反省する時間を持っています。

長々とした文章が言い訳のように聞こえたり、むしろご迷惑をおかけしたりすることになるのではないかと心配もしましたが、今回の件については私自身が直接お話しし、お詫び申し上げるのが道理であるという考えに至りました。

今私は、部隊内で日課を終えてこの文章を書いています。現在私は軍服務中ですが、（入隊が）決して今回の論争を避けるためにした意図的な選択ではありません。

昨年、軍入隊をこれ以上先延ばしにできない状況となり、税務調査手続きを終えられないまま入隊することになりました。

しかしこれもまた、私の未熟さから生じた誤解であるため、責任を深く痛感しております。

もし私が軍人という身分でなければ、今回の件で被害を受けられた全ての方々に一人一人お会いし、頭を下げてお詫び申し上げたい気持ちで、真心を込めてこの文章をつづっています。

１１年という長い年月、持てるものより足りないことの多かった私は、皆さまが惜しみなく送ってくださった愛と応援のおかげで、今の「チャウヌ」という過分な立場にいることができました。

それゆえ、これまでの未熟な私を信じて応援してくださった全ての方々とともに、仕事をしてきた多くの方々に恩返しをするどころか大きな傷と疲労感を与えてしまい、言葉に尽くせないほど申し訳ない気持ちでいっぱいです。

今後の税務関連手続きには、誠実に対応いたします。また関係機関による最終判断に基づき、その結果を謙虚に受け入れ、それに伴う責任を果たしてまいります。

今後は自らを厳しく省み、これまで頂いたご厚情に報いる気持ちを持って、より一層の責任感を持って生きていきます。

改めてご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

２０２６年１月２６日

チャウヌ拝