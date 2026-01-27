ガザに残された最後の人質だったラン・グビリさんの遺体をイスラエル軍が収容した/Hostages and Missing Families Forum

（CNN）イスラエル軍は26日、パレスチナ自治区ガザ地区に最後まで残されていた人質の遺体を収容したと発表した。これで2014年以降初めて、ガザにイスラエルの人質が一人もいない状態になった。

イスラエルの警察官だったラン・グビリさん（当時24）は23年10月7日に殺害され、遺体がガザに持ち去られた。この日に殺害されたり拉致されたりした人質のうち、ガザに残されていたのはグビリさんが最後だった。

イスラエル軍の発表によると、国立法医学センターが警察や軍と共同で検視を行った結果、遺体の身元が確認され、グビリさんの遺族に通知して埋葬することになった。

米国のドナルド・トランプ大統領は26日、「ガザの最後の人質の遺体が収容された。これで生存している人質20人全員と、死者全員を取り戻した！ 素晴らしい仕事だ！ ほとんど不可能だと思われていた。素晴らしいチャンピオンのチームにおめでとう！！！」とSNSに書き込んだ。

米当局者によると、グビリさんの遺体の収容にあたっては、ガザのイスラム組織ハマスの協力を得るために、エジプトとカタール、トルコが尽力した。

イスラエルはガザ南部にあるラファ検問所を再開し、ガザ和平計画を第2段階に進める条件として、死者も含めた人質全員の返還を求めていた。

ハマスはグビリさんの遺体返還について、ハマスが停戦合意の第1段階履行に尽力していることが実証されたと強調。その引き換えとしてイスラエルは、停戦合意の全条件を遅滞なく完全履行しなければならないと述べた。