30歳で「貯金100万円」ですが、普通は「年齢×10万円」必要と聞きショック！ 同世代は「300万円」も貯めているのですか？ 貯蓄額の“平均・中央値”を確認

30歳前後の平均貯蓄額はいくらぐらい？

30歳で貯金100万円だと、不安になるかもしれません。ただ、ここで大事なのは平均だけで比べないことです。平均は、極端に多い人がいると数値が上がりやすいからです。

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査2025年」では、30代の預貯金額（平均）が次のように示されています。



単身世帯：平均355万円

二人以上世帯：平均420万円

ここだけ見ると「100万円は少ないのでは」と感じますが、平均はあくまで平均です。

同じ調査で、金融資産全体（預貯金だけでなく、保険や株なども含む）を見ると単身世帯（30代）は平均752万円／中央値255万円、二人以上世帯（30代）は平均1337万円／中央値500万円です。

また、これに金融資産を保有していない世帯を含めた場合は、単身世帯（30代）は平均501万円／中央値100万円、二人以上世帯（30代）は平均1096万円／中央値311万円です。いずれも平均と中央値の差が大きいのが分かります。

預貯金についても同じように差が出やすいので、預貯金額の中央値は100～150万円程度だと考えるのが自然です。こうした見方をすると、貯金100万円は中央値に近い水準で、「致命的に少なすぎる」と断定できるものではありません。



「年齢×10万円」ルールは本当に妥当か

「年齢×10万円」ルールは、結論から言うと“絶対に必要”な基準ではありません。年齢だけで貯蓄目標を決めるルールは確かに分かりやすいですが、一方で、家計の現実を大きく取りこぼす可能性があります。

毎月の生活費、雇用の安定度、近い将来の大きな支出など条件が違えば「必要な貯金」も「安心できるライン」も当然ズレてきます。「年齢×10万円」ルールは、使うならあくまで“ざっくりした目安”として扱うのがよいでしょう。



生活費20万円の場合に必要な貯金額や生活防衛資金の目安

生活費が月20万円なら、必要な貯金（＝当面使う予定のない“守りのお金”）は、「生活防衛資金（まず確保）＋目的別貯金（予定がある分）」で考えるのが現実的です。

生活防衛資金とは、「収入が途切れても生活を回すための現金・預貯金（すぐ使えるお金）」のことです。生活費×必要月数で決められます。

生活費20万円の場合の目安は次のとおりです。



最低ライン（3ヶ月）：20万円×3＝60万円

標準（6ヶ月）：20万円×6＝120万円

安心（12ヶ月）：20万円×12＝240万円

どの月数が合うかは、働き方と家計の強さで変わります。

次に「合計でいくら貯めるべきか」を考えます。必要な貯金額は、生活防衛資金に加えて、近い将来の支出を目的別に上乗せして決めます。

生活費20万円の前提で、貯金100万円をどう見るかも確認しておきましょう。3ヶ月分（60万円）はクリアしています。6ヶ月分（120万円）にはあと20万円という位置づけです。



貯金のコツ：確実にお金を貯める方法

ここでは、今日から始められて続けやすい方法を3つ紹介します。



先取り貯蓄

いちばん効きやすいのは、給料が入ったら先に貯金を取ってしまうやり方です。毎月決まった額を、振込日翌日に自動で別口座へ移します。



固定費の見直し

固定費は、一度下げると効果が毎月続きます。見直し候補はスマホ代、サブスク、保険、家賃です。



口座の使い分け

口座を1つにしていると、生活費と貯金が混ざって、つい使ってしまいがちになります。「支払い用」「貯める用（生活防衛資金）」「目的別用（旅行、車検など）」に分けると、お金の役割がはっきりします。



まとめ

30代の貯金は平均だけで比べると不安になるかもしれません。中央値も意識すると、貯金100万円は極端に少ないとは言い切れません。必要な貯金額は条件によって変動するので、「年齢×10万円」ルールは、あくまで“ざっくりした目安”として扱いましょう。

生活費が月に20万円なら、生活防衛資金は60万円～120万円が最初の目安です。先取り貯蓄や固定費の見直しなどで、現実的に積み上げていきましょう。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC） 家計の金融行動に関する世論調査2025年

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP