イギリスの「ロンドン自然史博物館」にてポップアップ「Pokecology」が開催されている。期間は現地時間の1月26日より4月19日まで。

本企画は小学館から発売された書籍「ポケモン生態図鑑」にちなんだもので、この図鑑に着想を得た展示が行なわれている。館内にはジオラマが展示されており、高さ269cm×幅220cmという大型のジオラマに25種、計59匹のポケモンが生息する姿を再現。背中にポケモンたちを乗せたドダイトスや、ペンドラーとマルヤクデのなわばり争いなど生き生きとしたポケモンの姿を見ることができる。

会場ではグッズも販売されており、こちらも書籍をテーマにしたアイテムが取り揃えられている。一部の商品はオンラインショップでの販売も行なわれ、これらの売上は博物館の慈善活動や科学者400人の研究活動の支援に役立てられる。

「ポケモン生態図鑑」

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。