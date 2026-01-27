衆議院議員選挙が27日、公示されました。石川県内の3選挙区には、合わせて10人が立候補を届け出て、いずれも選挙戦に入りました。



石川1区は、届け出順に、自由民主党・前職の小森卓郎候補、国民民主党・前職の小竹凱候補、日本維新の会・新人の小林誠候補、参政党・新人の川裕一郎候補、日本共産党・新人の村田茂候補の5人です。



石川2区は、自由民主党・前職の佐々木紀候補、日本共産党・新人の坂本浩候補の2人です。





石川3区は、自由民主党・前職の西田昭二候補、日本共産党・新人の南章治候補、中道改革連合・前職の近藤和也候補の3人です。自民 前職・西田 昭二 候補：「この地域の声を今まで以上に国政に届け、そして、高市首相をしっかり支える一員として全身全霊をかけて、そしてまた、この身を賭して頑張る所存でございます」共産 新人・南 章治 候補：「自民党政治の暴走と対決をし、政治を変えるという政策を掲げる党が、私たち日本共産党除いて、ほとんど無くなってしまいました」中道 前職・近藤 和也 候補：「私たちの、この過疎地の、人口減少地域のこの能登でも、復旧復興できたんだということを全国に示していく、そのための私は第一歩、そして第二歩の戦いだと。勝ちましょう、勝とうではありませんか」消費税の減税を含む物価高対策や社会保障改革、外交・安全保障政策などを争点に、12日間の選挙戦に入りました。立候補の届け出は27日午後5時までで、2月8日に投開票が行われます。