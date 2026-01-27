町田啓太、入れ墨ビッシリ＆金髪姿で印象ガラリ 役オフショットに「驚いた」「筋肉とタトゥーが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の町田啓太が1月26日、自身のInstagramを更新。腕に入れ墨がビッシリと入った姿を披露し、話題となっている。
TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる「九条の大罪」の実写シリーズ（4月2日配信）にて、表向きは自動車整備工場の社長だが、裏社会と繋がり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛役を演じる町田。投稿では「Netflix シリーズ『九条の大罪』壬生くん」とつづり役柄の写真を公開。黒いTシャツから伸びた腕や首元には入れ墨が入った姿を披露している。
この投稿に「どんな役でも格好良い」「いつもと印象が変わりすぎて、一瞬誰か分からなかった」「筋肉とタトゥーが美しい」「金髪アツイ」「横顔綺麗」「放送が楽しみ」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
