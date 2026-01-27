スタバのバレンタイン、「チョコレートタルト」など甘く幸せなチョコフードが勢ぞろい
【モデルプレス＝2026/01/27】スターバックス コーヒー ジャパンでは、バレンタインシーズンの新作となる「チョコレートタルト」が1月28日より登場する。
【写真】スタバ新作「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」別添えクッキーをディップする新体験
バレンタインシーズンが本格化する時期に、スターバックス から“チョコレートの幸せ”を味わうチョコレートフードが続々登場。
「チョコレートタルト」は、なめらかで濃厚な風味のチョコレートムースと各層の食感と風味を楽しめる王道的なタルト。さっくりとしたブラックココアのタルト生地にしっとりと焼き上げたチョコレート生地、なめらかで濃厚な風味のチョコレートムースを重ね、トップにはココアパウダーをまぶし上質さを感じられる一品に仕上げた。
ほかにもバレンタインにぴったりな、チョコレートの魅力を存分に味わえるフードが多数ラインナップしている。「チョコレートバブカ」は、サクサク生地とチョコレートフィリングが立地で濃厚な味わいのご馳走デニッシュ。
また、ベリーのような華やかな風味と爽やかな酸味を楽しめる「ルビーチョコレートケーキ」、外側はさっくり、中はしっとりとした食感の生地に、濃厚な風味のチョコレートコーティングをかけた「チョコレート オールドファッションドーナツ」、「チョコレートチャンクスコーン」、「チョコレートチャンククッキー」と、コーヒーとも相性の良いチョコレートフード尽くしだ。
このほかフードからは、「照り焼きチキン 石窯フィローネ」がリニューアルして登場している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
