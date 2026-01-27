【カプリチョーザ×ヌテラ】4種のデザートが新登場『フェスタdeヌテラ』開催

カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」では、イタリア生まれのヘーゼルナッツ入りチョコレート風味スプレッド「ヌテラ」を使用したデザートを期間限定で提供するキャンペーン『フェスタdeヌテラ』を開催する。

期間は2026年2月3日(火)から3月15日(日)まで。バレンタインデー、ホワイトデーに向けた企画として、国内店舗で展開される。

【画像を見る】「アフォガートwithヌテラ」 、「セミフレッドwithヌテラ」 、「ドルチェピザwithヌテラ」 、「パンナコッタwithヌテラ」の画像を見る

〈イタリアン･スペシャルデザート『フェスタdeヌテラ』〉

「フェスタdeヌテラ」では、ヌテラならではのヘーゼルナッツの香ばしい風味と、ココアの濃厚でクリーミーな味わいを活かし、見た目にも華やかなイタリアンデザート全4品を展開する（価格はすべて税込）。

◆「アフォガートwithヌテラ」 390円

◆「セミフレッドwithヌテラ」 660円

◆「ドルチェピザwithヌテラ」 1,180円

◆「パンナコッタwithヌテラ」 820円

〈カプリチョーザとは〉

「カプリチョーザ」は、カジュアルにイタリア料理を楽しめるレストラン。1978年渋谷に誕生し、現在では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開している。季節感を大切にしたメニューや素材の味を活かした料理を提供している。看板メニューは「トマトとニンニクのスパゲティ」。