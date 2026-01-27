『鬼滅』超え作品出演の韓国系女優、20億円脱税疑惑のチャウヌにエール送り賛否　“軽率”という反応も

「ファイティン！」

脱税疑惑で注目を集めているチャウヌへのエールだ。

【画像】日本でも公開された“VRチャウヌ”

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」と競い、第83回ゴールデングローブ賞のアニメ映画賞を受賞した『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で主人公ルミ役を演じた韓国系アメリカ人女優のアーデン・チョが、チャウヌを公然と支持して話題になっている。

チャウヌは1月26日、SNSに「200億ウォン（約20億円）脱税疑惑」に関する謝罪文を掲載した。

チャウヌは「今回の件をきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う自分の姿勢が十分に厳格だったのか、みずから振り返り、深く反省している」としたうえで、「現在私は兵役中だが、決して今回の論争を避けるための意図的な選択ではなかった。昨年、これ以上入隊を先延ばしにできない状況となり、税務調査の手続きを終えられないまま入隊することになった」と伝えている。

この投稿にアーデン・チョは「弟よ、いつもあなたを支持している。ファイティン！」というコメントを残した。彼女は昨年、チャウヌの入隊時にも「私の弟、元気で行ってきてね。いつも応援している。除隊したらハリウッドで会おう！本当に誇らしい。ドンミン（チャウヌの本名）、ファイティン！！」とメッセージを送っていた。

（写真＝アーデン・チョInstagram）昨年投稿していたチャウヌとの2ショット

なおチャウヌは現在、韓国芸能界でも歴代最高額とされる追徴金が取り沙汰される脱税疑惑で、世間から大きな注目を集めている。こうしたなか、アーデン・チョがチャウヌを公然と支持したことについて、やや軽率だったのではないかという反応も続いている。