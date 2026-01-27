【鳥貴族】「骨付きVチキン」「チキンマリネ」など復刻メニューが登場!創業40周年フェア第4弾メニューは全9品

焼鳥屋「鳥貴族」は2月1日、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾を全店で開始する。過去に人気を博した期間限定メニュー「骨付きV(ぶい)チキンだし味」を数量限定で提供するほか、創業当時の味付けを再現した「チキンマリネ」、国産うずら卵を使用した「いとこ串」など、期間限定メニュー全9品をラインアップする。

また、グランドメニューとして新たに「鶏塩玉子ラーメン」の提供を開始する。

【すべてのメニュー画像はこちら】骨付き肉の旨みとほどよい脂身が楽しめる「骨付きVチキン」や国産うずら卵×鶏もも肉「いとこ串」、約15年ぶりに復刻する赤ウインナーメニューも

〈フェア第4弾メニューについて〉

フェア開催期間:2026年2月1日〜2026年3月31日

価格:税込390円

期間限定メニュー数:フード5品、ドリンク4品

ラインアップは以下の通り。

◆骨付きVチキンだし味

骨付きVチキンには、「まつば」と呼ばれる鶏の鎖骨部分を使用した。1羽から1個しか取れない希少な部位で、骨付き肉の旨みとほどよい脂身を持つのが特徴。前回好評だった「だし味」を16万食限定で復刻する。北海道産真昆布と枕崎の鰹節の一番だしをベースとした醤油ダレに漬け込み、カラッと揚げた。

◆チキンマリネ

創業当時の人気メニュー「チキンマリネ」。創業時は、ひね鶏のむね肉を使用していたが、令和版ではもも肉を使用している。当時の味をイメージし、ピリッとした辛みのある中華ドレッシングで味付している。

◆いとこ串たれ

国産うずら卵と鶏もも肉を秘伝のタレで焼き上げた。

◆いとこ串塩

いとこ串の塩焼きは、今回が初登場。国産うずら卵と鶏もも肉を岩塩で焼き上げることで、素材のうま味を引き立てている。

◆赤ウインナーエッグ

約15年ぶりに赤ウインナーメニューを復刻した。赤ウインナーを増量し、目玉焼きをトッピングしたボリューム満点のメニュー。

◆ピスタチオラテ

ローストしたピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいが楽しめる。優しい甘さとピスタチオの味わいがクセになる味わい。

◆にごり杏露酒ウーロン

うらごしの完熟あんず果肉を使った杏露酒をウーロン茶で割った。

◆にごり杏露酒オレンジ

うらごしの完熟あんず果肉を使った杏露酒をオレンジジュースで割った。

※オレンジジュースはオレンジ果汁にみかん果汁も使用している。

◆にごり杏露酒ソーダ

うらごしの完熟あんず果肉を使った杏露酒をソーダで割った。

〈グランドメニューには新商品を追加〉

◆鶏塩玉子ラーメン

13人組グループSEVENTEENのメンバーから好評を得た商品のスープを生かし、新商品としてラーメンを開発した。鶏ガラをベースに昆布と野菜の旨味をバランス良く合わせ、にんにく･生姜･胡椒･ごま油を効かせたスープに温泉玉子をトッピングした。国産小麦を使用した麺との相性も良いという。

