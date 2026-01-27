カスタマイズパーツでホンダ車の魅力を拡大

1月15日、『ホンダアクセス＆M-TEC Hondaカスタマイズモデル体感試乗取材会』が開催された。

【画像】ホンダアクセスのパーツを装着した注目モデルたち！各モデルの詳細をチェック 全166枚

M-TECとはもちろん『無限』のことで、本取材会では両社のこだわりが凝縮されたカスタマイズパーツが装着された新旧モデルをメディアが試乗。ホンダ車のカスタマイズの世界と、両ブランドの特徴を同時に体感することができた。



ホンダアクセスの各種パーツが装着されたプレリュード『スポーツ・スタイル』。 高桑秀典

ここでは、ホンダ車同様の厳しい基準で純正アクセサリーを開発しているホンダアクセスのパーツを紹介する。

まず注目したのは、スポーティなデートカーとして復活した新型プレリュードで、ホンダ純正アクセサリー装着車『スポーツ・スタイル』を会場周辺の一般道で走らせた。

乗り比べ用としてホンダ純正アクセサリーが装着された5代目プレリュード（1997年式のSiR）も用意されたが、このクルマのために生み出された外装パーツこそが、ホンダアクセス・エアロダイナミクス開発史の原点になっているのだという。

『リフトバランスを整える』という開発思想が5代目のときに興り、『実効空力』につながる独自のセッティングが新型プレリュード用エアロパーツにも継承されたそうだ。

テールゲートスポイラー、フロントロアースカート、サイドステップガーニッシュといったアクセサリーが合計117万3700円分も内外装に装着されたプレリュード『スポーツ・スタイル』は、見た目のよさと高性能が見事に両立し、まさに最強のデートカーに仕上がっていた。

まるでFR車を運転しているかのような乗り味

新旧プレリュードの公道試乗の次は、テールゲートスポイラー（ウイングタイプ）を装着したシビック・タイプRの体感試乗の様子を紹介しよう。

これは、日常の速度域でも体感できる『空力効果』を目指したテールゲートスポイラーの実力の高さに驚く、というメニュー。公道試乗でも試せたが、今回は会場内に用意された特設クローズドコースでのパイロンスラロームにて体感させてもらった。



標準仕様だとFF感が強いが、テールゲートスポイラーの効果でFR車のような感覚になる。 高桑秀典

まずは、標準リアスポイラー装着状態で発進。

試乗車がシビック・タイプRということで、公道では味わえない速度域でのパイロンスラロームを数本こなした後、発着場所に戻ると、待ち構えているホンダのスタッフが純正リアスポイラーとテールゲートスポイラーを素早くチェンジ。短時間のうちに乗り比べることで、走りの違いを体感できるというわけだ。

シェブロン（ウイング下面の鋸刃）形状の実効空力デバイスが搭載されているテールゲートスポイラーは、シェブロン形状が乱流を低減し、車両の安定性を向上してくれる。

そのため、無理することなくリアタイヤを使い切ることができ、運転が上手くなって、まるでFR車を運転しているかのような乗り味を楽しむことができた。

日常の速度域のみならず、高速域の直進安定性も増し、いかなる路面環境下でも安心して楽しめるクルマになるので、シビックのスポーティグレードの場合、スポーツカーとしてはもちろん、グランドツーリングカーとしての性能も格段にアップするのであった。

『ホイールもサスペンション』という独自思想

体感試乗のメニューは他にもあり、『モデューロX』（ホンダ純正コンプリートカー）で培った技術で剛性バランスを最適化した18インチアルミホイール『MS-050』を装着したヴェゼルe:HEV RSを走らせることもできた。

ヴェゼル専用設計となるMS-050は、『ホイールもサスペンション』という独自思想のもとで、ホイールをしならせている。



ホイールの固有振動数や弾性変形領域もサスペンションの一部だと考えて設計している。

高桑秀典

タイヤのパフォーマンスを使い切ることで路面との接地性を高め、スッキリした操舵フィールや安定性の向上を実現しているのだ。

今回、MS-050装着車と非装着車を乗り比べることができ、公道での体感試乗にて、ワンランク上のクルマに乗っているかのような滑らかで上質な走行フィーリングや、意のままにヴェゼルを操ることができる懐深いハンドリングを堪能させてもらった。

展示車も盛り沢山で、スーパーワン・プロトタイプの純正アクセサリー装着車とステップワゴンe:HEVスパーダのバンパーワイドガーニッシュ装着車が初公開。

また、CR-V e:HEV RS ブラックエディション・タフプレミアム、フリードe:HEVエアー・スーペリアスタイル×ホンダドッグ、WR-Vタフスタイル×ホンダドッグ 愛犬と車中泊、N-ONE e:スポーティスタイルといった純正アクセサリー装着車のディテールも確認することができた。

特に愛犬とのお出かけをもっと楽しくしてくれるホンダドッグは、要チェックの注目シリーズと言えよう。