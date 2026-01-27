67歳・安藤優子、名品コート羽織った私服コーデを披露 セットアップはオーヴィル、ロンTはユニクロ「カッコよい着こなし」「さすがです」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が26日、自身のインスタグラムを更新。玄関先での全身ショットを添え、この日のコーディネートを紹介した。
【写真】「カッコよい着こなし」「さすがです」名品コート羽織った私服コーデ披露の安藤優子
日ごとの予定とともに、私服を紹介するのが“日課”となっている安藤。
この日は「本日はずっとサボっていた眼科検診へ」出かけることを明かし、スタイリングについて「黒のニットのセットアップに白のロンTにコーディネートしました。セットアップは#オーヴィル ロンTは#uniqlo」「ローファーは古ーい #グッチ」と紹介した。
羽織ったコートについては、サンヨーの「100年コート」のトレンチであることを伝えている。
コメント欄には「カッコよい着こなし」「いつも素敵なコーデですね」「安藤優子さんのファッション 本当にカッコよくて素敵で大好き」「難しいコートをさらっと！さすがです」「いつの時代も良いものはいいですよね」「素敵なコートは一生物ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「カッコよい着こなし」「さすがです」名品コート羽織った私服コーデ披露の安藤優子
日ごとの予定とともに、私服を紹介するのが“日課”となっている安藤。
この日は「本日はずっとサボっていた眼科検診へ」出かけることを明かし、スタイリングについて「黒のニットのセットアップに白のロンTにコーディネートしました。セットアップは#オーヴィル ロンTは#uniqlo」「ローファーは古ーい #グッチ」と紹介した。
羽織ったコートについては、サンヨーの「100年コート」のトレンチであることを伝えている。
コメント欄には「カッコよい着こなし」「いつも素敵なコーデですね」「安藤優子さんのファッション 本当にカッコよくて素敵で大好き」「難しいコートをさらっと！さすがです」「いつの時代も良いものはいいですよね」「素敵なコートは一生物ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。