【ベルギーリーグ】ヘンク 1−1 セルクル・ブルッヘ（日本時間1月26日／セゲカ・アレーナ）

【映像】伊東純也の「ハイ・トラップ」

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、先制点をお膳立て。ハイボールを巧みにコントロールしたプレーにファンたちが歓喜した。

ヘンクは日本時間1月26日、ベルギーリーグ第22節でセルクル・ブルッヘとホームで対戦。UEFAヨーロッパリーグのユトレヒト戦から中2日というハードスケジュールの中、伊東は右ウイングとして先発出場した。

するとゴールレスで迎えた17分、先制点を呼び込む。右サイドから裏を狙った伊東だったが、自陣からのロングボールはDFエドガラス・ウトクスにヘディングでクリアされた。伊東の頭上を越えるボールとなったが、上手く反転して右足を高く上げると、DFフラビオ・ナジーニョよりも先にボールをコントロールした。

ナジーニョは頭でボール処理しようとしたため、伊東の足と交錯すれば危険行為となりファウルすれすれだったが、笛は鳴らず。そこからボールはMFコンスタンティノス・カレツァスを経由して、左サイドからゴール前に侵入したFWイラ・ソルの足元へ。細かなタッチから最後は右足でシュートを流し込んでゴールネットを揺らした。

「高いとこでのトラップ良き〜」の声も

実況の喜谷知純氏も「伊東が絡んで先制はソル！今シーズン2ゴール目。伊東と抱き合ったソルです」と紹介。さらに伊東のプレーについては「足先でファウルを犯さずにうまく拾って、繋いで、パスを受けたソルが上手くゴールを決めています」と伝えた。

するとSNSのファンたちも「純也も起点になった」「純也若干絡んだ」「純也のまた高いとこでのトラップ良き〜」「純也のボール奪取がゴールに繋がった」「純也くんが拾ったボールから決まった」「伊東純也もよく収めて繋いだ！素晴らしい！」と歓喜している。

伊東はその後もワンタッチパスやドリブル突破で攻撃の起点となり、守備でもハードなプレッシングでチームに貢献。しかし、連戦の疲れからかやや運動量が落ちてきた78分に交代となった。するとチームは後半アディショナルタイムに痛恨の失点。勝点1の獲得にとどまっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

