黒柳徹子「こういう時にいちいちパンダがなくても…」『徹子の部屋』での楽屋公開
タレントの黒柳徹子（92）が27日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8:00）にインタビュー出演。『徹子の部屋』の楽屋を公開した。
【写真】「豪華」300点近いアクセサリーコレクションの一部を公開した黒柳徹子
番組では『徹子の部屋』が50周年となるのに合わせ、羽鳥慎一が黒柳にインタビューし、50問の質問をぶつけた。
楽屋には大量のアクセサリーが。中にはウサギの置き物もあり、黒柳は「不思議の国のアリスじゃないかと思っている。かわいい」と話した。
羽鳥が「パンダかと思ったが、ここはアリス」と尋ねると、黒柳は「こういう時にいちいちパンダがなくても私はいいです」と答えていた。
【写真】「豪華」300点近いアクセサリーコレクションの一部を公開した黒柳徹子
番組では『徹子の部屋』が50周年となるのに合わせ、羽鳥慎一が黒柳にインタビューし、50問の質問をぶつけた。
楽屋には大量のアクセサリーが。中にはウサギの置き物もあり、黒柳は「不思議の国のアリスじゃないかと思っている。かわいい」と話した。
羽鳥が「パンダかと思ったが、ここはアリス」と尋ねると、黒柳は「こういう時にいちいちパンダがなくても私はいいです」と答えていた。