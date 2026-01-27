ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）が24日、Instagramを更新。長女の5歳の誕生日をお祝いする様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】父・矢沢永吉と孫が遊ぶ貴重な姿＆家族ショット

2017年、元「ギターウルフ」のユージと結婚し、5歳と3歳の女の子を育てている洋子。これまでInstagramでは、次女の七五三での家族ショットや、父の巨大看板の前でポーズを決める娘たちの姿など、家族との日常を発信してきた。

2023年4月には、父と娘が遊んでいる動画もアップし、「永ちゃんジィジの姿もステキ！」「レアなショットありがとうございます」などと話題になっていた。

5歳長女の誕生日を祝福

2026年1月24日の更新では、長女が5歳の誕生日を迎えたことを報告し、「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンの横に立つ長女の写真を披露。「娘5歳のお誕生日でした。あっという間のような、色々もちろんあったような。生まれてきてくれてありがとう。愛してるよ。大好きだよ」と、愛情あふれるメッセージもつづった。

洋子の投稿には、「すごい数の風船！これはテンション上がりますね！」「5歳！早いですね〜。可愛いレディーになるんだろうなぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）