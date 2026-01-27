「スーパー40だね」工藤静香、イモトアヤコの誕生日を祝福「めちゃくちゃ素敵なツーショット」「仲良し」
歌手の工藤静香さんは1月24日、自身のInstagramを更新。タレントのイモトアヤコさんの誕生日を祝福しました。
【写真】工藤静香＆イモトアヤコのツーショット
ファンからは「お2人ともすごく素敵な笑顔」「仲良しなのが伝わってきます」「2人の笑顔に癒やされました」「お二人の笑顔にほっこり」「お祝い出来て良かったですね！」「後輩思いの素敵なお姐様」「仲良しなお二人の素敵な写真」「めちゃくちゃ素敵なツーショット」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「お2人ともすごく素敵な笑顔」工藤さんは「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜」とつづり、2枚の写真を載せています。大きな誕生日プレートを前にしたイモトさんとのツーショットです。2人とも満面の笑みを浮かべています。「ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう」ともつづっています。またイモトさんも「嬉しいです 楽しい時間ありがとうございます！」とコメント欄で反応。
コーディネートの写真も工藤さんは普段から自身のInstagramでさまざまなショットを公開しています。20日にはレザージャケットとジーンズを合わせた格好いいコーディネートを載せていました。気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
