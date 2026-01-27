放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

『豊臣兄弟！』銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者続出中

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は”信長の三男”をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

織田信孝

ーー信長の三男。家督を継いだ兄・信忠とともに信長の天下一統の力となる。父の命で四国遠征に出ていたときに本能寺の変が起きたことを知る。



NHK『豊臣兄弟！』

＜結木滉星さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

大河ドラマは目標にしていた作品の一つなので、素直に嬉しかったです。

同時に、素晴らしい先輩方とのお芝居になるので、「埋もれないようにしないといけない」と身の引き締まる思いでした。

■演じるうえでの意気込みを教えてください。

まず出演が決まってその時代の背景を勉強していく中で、戦国時代の武将に対するリスペクトの気持ちが益々ますます強くなって、敬意を持って演じないといけないなと感じました。

織田信孝という人間をどれだけ深みのある人物に出来るかというのは自分次第になると思っているので、しっかりと追求していきたいです。

そして、先輩方とのお芝居の中でたくさん吸収していけるように、全力で織田信孝として生きていきたいと思っています。

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi