金利1.00％のUI銀行「スーパー定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.00％の、UI銀行「スーパー定期預金」に10万円を1年間預けたら利息はいくら？ネット銀行を中心に金利を引き上げる動きが活発化するなか、UI銀行の「スーパー定期預金」が気になっている方も多いのではないでしょうか。
10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか試算してみましょう。
A. 年1.00％なら税引前1000円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約796円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、UI銀行の「スーパー定期預金」（1年・金利1.00％）は注目度が高い商品です。
では、10万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.00％の場合、税引前の利息は1000円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約796円になります。
ちなみに100万円を預け入れた場合、1年後に受け取れる利息は税引前で1万円、税引後で7968円です。
預入金額は1円以上1000万円未満と少額から始めやすい定期預金UI銀行の魅力は、預入金額が1円以上1000万円未満と少額から始めやすく、申し込みから満期までオンライン完結できる点です。店舗に行く手間がかからず、管理もしやすいでしょう。
もっとも、金利は見直される可能性があり、特別金利やキャンペーンの適用条件がある場合も。預け入れ前に公式Webサイトで最新金利・条件を必ず確認してください。
定期預金は元本保証で安心ですが、途中で解約すると金利が大きく低下します。1年は使わない余裕資金を預けるのが基本です。利息だけを狙うなら満期時の継続設定や、他行の金利も年に一度見直す習慣を持つと、取りこぼしを防げます。
(文:All About 編集部)