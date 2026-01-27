¡ã»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤Ç¤«¤¤ÈëÌ©¡ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶Ó¿¥¤Ë»ëÄ°¼Ô¾×·â¡Ö¤ï¤·¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ç¤ë¤ÈÃÎ»ö¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬¡Ä¡×¡Ö¾±ÅÄ¤â¤Ä¤Þ¤ê¶Ó¿¥¤ò¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè17½µ¡Ö¥Ê¥ó¥È¡¢¥¤¥¦¥«¡£¡×¤ÎÂè82²ó¤¬£±·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥É×ºÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¶Ó¿¥¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡½¡½¡£
¡ö°Ê²¼£±·î27ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òÇº¤à¥È¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£¾¾¹¾¿·Êó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤Ç¡¢¥µ¥ï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¸ÍÏÇ¤¦¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ï¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
ÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¤µ¤ó¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¡£
»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¤µ¤ó¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¤µ¤ó¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¤µ¤ó¡Ë¤â£²¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ï¡¢¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤Ë¡£Ì¾Á°¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¼þ¤ê¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥µ¥ï¤ÎÉ½¾ð¤ÏÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
°ìÊý¡¢¹¾Æ£ÃÎ»ö¤Ï¶Ó¿¥¤Ë¡¢¾±ÅÄ¤¬¶Ó¿¥¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
ÍýÍ³¤òÌä¤¦¶Ó¿¥¤Ë¡¢¹¾Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¡£°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤À¤½¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹¾Æ£¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Á¤ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢Èà¤Ï¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¶Ó¿¥¡£¡Ö»ä¤¬ÄëÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¾±ÅÄ¤Ï¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢ÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£°ìÊý¤Ç¶Ó¿¥¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥µ¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾±ÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥ï¤òµ¤¸¯¤¦¡£
¥È¥¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥µ¥ï¤Ë¾±ÅÄ¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ò¤¿¤È¤¨¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¤ª¥È¥¤Ï¾¾¹¾¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ù¤¤¤È¤«Áþ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¥µ¥ï¤Ë¡¢¾±ÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¤è¡£¼Â¤Ï¤ï¤·¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¡Ö¾¾¹¾¤ÎÂçÈ×ÀÐ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½¨ºÍ¤Î¶Ó¿¥¤¬¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÄëÂçÂ´¶È¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÂçÈ×ÀÐ¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¡ÖÂçÈ×ÀÐ¤ÏÂçÈ×ÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¼ÂÎÏ¤â¡¢¿ÍË¾¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡ÖËÜÈÖ¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Ä¡×¡ÖºÆ¼õ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×
¤Ê¤É¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶Ó¿¥¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾±ÅÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä
¶Ó¿¥¤¬¡Ö²áµî¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ»ö¤¬¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ë¼¡´ü¹»Ä¹¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¡Ø¤ï¤·¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ç¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤·¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ç¤ë¤«¤é"¤³¤Î¤³¤È"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡×
¾¾¹¾¤Ç¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¶Ó¿¥¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤â¡£
¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð°ÊÁ°¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·Ê¹µ¼Ô¡¢¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ä ¡×
¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥È¥¤È¥µ¥ï¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢
¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºº£¤ÎÃÏ°Ì¤Ë½¢¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎÈæÓÈ¤¬¤µ¤Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤Ï¾±ÅÄ¤â¤Ä¤Þ¤ê¶Ó¿¥¤ò¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡×
¤Ê¤É¡¢¾±ÅÄ¤È¶Ó¿¥¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¥µ¥ï¤È¥È¥¤Î´Ø·¸¤Ë½Å¤Í¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£