29日頃「冬型の気圧配置が強まる」見込み

気象庁によりますと、今月29⽇（木）から30⽇（金）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があるということです。

また、来月（2月）2⽇は、気圧の⾕が⽇本の東へ進む影響で、⽇本付近は冬型の気圧配置となるということです。

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２７日（火）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２８日（水）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２９日（木）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

３０日（金）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

３１日（土）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２月１日（日）

▶27日（火）～2月1日（日）中国・四国地方の雪雨シミュレーション



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。