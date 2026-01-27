14Ì¾¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Ë¡ÖÆüÎ©¤Î¼ù¡×¤ò¹ç¾§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª ÁÖ¤ä¤«¡õ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥«¥Ú¥éÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚSynthesizerV¡ÛÆüÎ©¤Î¼ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ú14¿Í¹ç¾§¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¿ÀËÌ¥¯¥É¥ê¥ã¥Õ¥«¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
³Ú¶Ê¡§ÆüÎ©¤Î¼ù
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¿Í¿ô¤ÎÆ°²è¤òºî¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹
¡ÚSynthesizerV¡ÛÆüÎ©¤Î¼ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ú14¿Í¹ç¾§¡Û
¡¡¡Ö¤³¤Î¡ÁÌÚ¤Ê¤ó¤ÎÌÚ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÚ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°¡ØÆüÎ©¤Î¼ù¡Ù¡£¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢14Ì¾¤Î¹çÀ®²»À¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹ç¾§¤¹¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢SynthesizerV¤Î¤Ä¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢µþÄ®¥»¥¤¥«¡¢½Å²»¥Æ¥È¡¢ºùÇµ¤½¤é¡¢GUMI¡¢¥í¥µ¡¢¸¹´¬¥Þ¥¡¢²»³¹¥¦¥Ê¡¢¾®½ÕÏ»²Ö¡¢²Ö·¨ÀéÅß¡¢²Æ¿§²ÖÍü¡¢SynthesizerV2¤ÎµÜÉñ¥â¥«¡¢ºÌÀ¡¤·¤å¤ª¡¢ºÌÀ¡¤ê¤ê¤»¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¡£ÀûÎ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¼¤¢¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥é¥¹¤äÈ¼ÁÕ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ²ÎÀ¼¤Î¤ß¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¼14Ì¾¤Ë¤è¤ë¹ç¾§¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ°¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤B¥á¥í¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤²Î»ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·Á¯¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Î´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¿¦¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²èÌÌÃæ±û¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¸«¤ëÄó¶¡É½¼¨¤òÌÏ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¥¢¡¼¥È¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÒÌ¾°ìÍ÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢CM¤Î±ÇÁü¤¬Ç¾ÆâºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ú¥éÉ÷¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È14¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï°ìÄ°¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼
¤³¤Î¤¦¤¿¤¹¤
¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤
²û¤«¤·¤¤
¤Ê¤ó¤À¤«µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤òÊ¹¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³